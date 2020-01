Ortega Cano no es una de esas personas que se muerde la lengua cuando toca hablar de temas personales. La actualidad de su familia pasa a todas luces por el nuevo amor de Gloria Camila. Su hija confirmaba hace escasas horas su romance publicando una imagen en la que da un espectacular beso a su chico. Pero faltaba por conocer lo que pensaba el diestro y es que la opinión de un padre siempre es muy importante.

En el seno de los Ortega están muy molestos con la actitud que tuvo Kiko Jiménez a la hora de romper la relación con Gloria e irse casi de manera inmediata a los brazos de Sofía Suescun. Quizá ese rencor se palpe en las palabras de Ortega Cano cuando se le pregunta por David, el novio de su hija. Al fin y al cabo, Gloria Camila ha sufrido mucho por esta cuestión hasta conocer a su flamante pareja.

¿Qué piensa Ortega Cano al respecto? Atención a su opinión. «Es muy buen chico. Es muy buen chico y es una persona seria. Y muy responsable y… bueno, a mí me cae muy bien». Sin embargo, no olvidó de darle la puntilla a Kiko, como si de un astado se tratase: «Es una persona normal. Tiene dos carreras, es una persona trabajadora, en fin, ¿qué más puedo decir?», responde a las preguntas de Gtres. Un dardo velado que no esconde el enfado que todavía se tiene con el jiennense y al que Ortega Cano tachó de «desagradecido» hace algún tiempo.