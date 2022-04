Las diferentes declaraciones de Ana María Aldón sobre su relación con José Ortega Cano han desatado una oleada de dimes y diretes en el entorno del torero. Este ha salido en defensa de su mujer en ‘Viva la vida‘ para dejar claro que la ama y que apuesta firmemente por su compromiso y el proyecto de vida que iniciaron cuando decidieron formar una familia. Ella ha llegado a confesar que este bache en su idilio tenga consecuencias en su estado de ánimo. «El final de 2021 ha sido muy duro porque me veía de nuevo en las puertas del pozo de la depresión y no me da la gana», decía hace varias semanas. «Lo que no quiero es caer de nuevo en la depresión y lo estoy consiguiendo por mí misma».

«Me importan mi padre y mis hermanos»

Ante estos delicados comentarios, Gloria Camila Ortega ha confesado que la situación la sobrepasa: «Esto se está haciendo demasiado bola para mí, pero he preferido no ver nada y verlo todo aquí, que son como resúmenes». Asimismo, ha dejado claro que no quiere entrar en conflicto: «No voy a participar en esta guerra porque no es la mía. Me importan mi padre y mis hermanos en este momento».

«No me voy a posicionar porque no tengo por qué posicionarme. Si ellos no se entienden son mayorcitos y sabrán como llevar sus cosas cada uno… Ana ya ha hablado de que tuvo una depresión hace unos años. Ella cuenta que fue a ‘Supervivientes’ con medicación. Y esa medicación la ha dejado de tomar. No sé por qué motivo la ha dejado de tomar. Lo que dice mi padre y yo lo he hablado con ella es: Ana, tienes que tratarte porque tienes muchas cosas que tienes sacar fuera. Y fuera no es sacarlas públicamente, sino con un especialista», ha zanjado. Ella «sabe que tiene que tratarse y eso es lo que mi padre se refiere con la medicación. Cuando uno está mal tiene que llevar un tratamiento y él ha hablado de eso sobre su mujer. No la ha llamado loca, no le ha faltado el respeto y no ha dicho ninguna mentira».

«¿Me tengo que pelear con la mujer de mi padre? No voy a generar más bronca de la que se está haciendo», ha añadido. «Él ha hecho una familia junto a Ana y tienen un niño de nueve años que no tiene por qué sufrir determinadas cosas. Entiendo que su pareja va a estar ahí. Si el día de mañana se separan, que no es el caso, no pasa nada. Cada uno sabe qué hacer con su vida. Es verdad que yo a Ana la puse un poco en observación cuando llegó. Yo la conocía poquísimo. A los tres meses se quedó embarazada y es evidente que es un proceso que hay que llevar y que hay que conocer a la persona. Luego le he dado las gracias por estar siempre ahí y por estar al lado de nosotros siempre».

Gloria Camila también se ha pronunciado sobre las impactantes imágenes de su padre tras someterse a un nuevo retoque estético. «Tiene bastante pelo, pero ha perdido las cejas y ha decidido ponerse implantes de pelo en las cejas. Es algo que se tenía que hacer. Es un hombre muy atractivo y muy sexy, lo amo con locura y va a quedar divino». Orgullosa de la decisión que ha tomado su padre, ha adelantado: «Ya le veréis que ha quedado guapísimo y veréis qué bien le va a quedar».

Las declaraciones de Gloria Camila en ‘Ya son las ocho’ se producen poco después de que Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, la haya dejado en muy mal lugar. En una entrevista en ‘Outdoor’, de Telecinco, la colaboradora ha hablado sobre la joven, con quien coincidió en ‘Supervivientes‘ y tuvieron varios enfrentamientos. Según Pariente, la joven «es una chica que deja mucho que desear».

Las demoledoras palabras de Lucía Pariente sobre Gloria Camila Ortega

«Gloria Camila era un potro desbocado carente de educación y respeto. Ella creía que el mundo era suyo. Ahora intenta ir de fina y culta pero tiene de ambas lo que yo de ladrillo. Intenta ser alguien que no es», ha dicho sobre la hija de José Ortega Cano. «Todo el mundo tiene derecho a trabajar pero no compro nada de lo que dice. Lo que tiene que hacer es llamar a su hermana o dejar de hablar con ella. No puedes ganarte el pan hablando de personas que tú no quieres ni respetas», ha sentenciado.