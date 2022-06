La tensión en la casa de José Ortega Cano y Ana María Aldón parece aumentar por momentos. Tras la llamada del diestro a su hija, Gloria Camila, en directo pidiendo que su mujer y él le den una tregua y que lo dejen «vivir tranquilo», la diseñadora ha explotado y ha lanzado un durísimo reproche a la hija del torero: «En mi casa manda más la mujer de servicio y Gloria Camila que yo». Un grito desesperado ante el que la colaboradora ha respondido de manera clara: «Haga lo que haga, siempre tengo yo la culpa».

Este martes, la hija de José Ortega Cano y su sobrina, Rocío Flores, se han dejado ver en una fiesta en Madrid. Allí se han mostrado risueñas, con ganas de divertirse, ajenas al tsunami que azota la casa del torero y su mujer. La andaluza, al límite, no aguanta más. «Me dice «yo no puedo más»», ha revelado hace unas horas Carmen Borrego. Según la malagueña, esta le ha contado: «En mi casa tengo que pedir permiso para todo, en mi casa manda más Marina que yo, la persona de servicio, en mi casa manda más Gloria Camila que yo». Pero estas palabras no han calado hondo en la joven. Llevan semanas demostrando ante las cámaras lo distanciadas que están y todo parece indicar que el panorama seguirá siendo igual: cada vez más frío y distante entre ellas.

Gloria Camila no tiene remordimientos de ninguna clase. No se siente culpable por nada de lo que está pasando porque siente. Considera no ha dicho nada para provocar esta situación entre ellas. Ahora, como siempre, lo único que le preocupa es su padre. En su inesperada llamada al plató de ‘Ya son las ocho’, el matador recordaba que los constantes rifirrafes entre su mujer y su hija están afectando a su salud y que cualquier día le da «un patatús».

Ana María Aldón atraviesa un momento crítico. Según Carmen Borrego, «está perdida y necesita ayuda». La malagueña ha recordado que la diseñadora «está destrozada» por las palabras de su marido, que la han puesto en el punto de mira. Todo esto ha provocado que haya «tocado fondo». Son demasiados frentes abiertos. «Ella se ve en Madrid sin una peseta. Se va a ‘Supervivientes’ para poder tener dinero para ella y para su familia, a la que ella ayuda mucho. Su madre está malita. Su hija se ha puesto a hablar porque ve que ella cada vez está peor. Ella ha tenido un problema psicológico y ha estado en tratamiento… Lo que estoy contando es la realidad. Yo lo cuento para que se sepa la situación en la que está. Ella dejó toda su vida por José Ortega Cano», ha recordado la hija de María Teresa Campos.

Sin embargo, a Gloria Camila no parece afectarle demasiado el momento delicado por el que pasa Ana María Aldón. En los últimos tiempos, en especial a raíz de su fichaje como colaboradora en televisión, ha aprendido a capear el temporal que suele azotar a su familia. «Al final siempre me cae todo a mí», dice, sincera, a SEMANA. «Siempre estoy en medio».