Gloria Camila ha demandado a Rocío Carrasco. La ha llevado a los juzgados para evitar que los diarios de su madre vean la luz.

Gloria Camila tenía una carta bajo la manga y sin dudarlo ni un instante la ha utilizado. La hija de Rocío Jurado ha demandado a su hermana, Rocío Carrasco, para evitar que el diario de su madre vea la luz. No tiene ninguna intención de que estos documentos privados sean públicos en una docuserie, más aún si se tiene en cuenta que la propia artista lo llegó a repetir en varias entrevistas. «Soy exhibicionista de mi voz, pero esos sentimientos los guardo para mí», dijo ‘La más grande’. De este modo, dejó clara su voluntad, algo que Gloria Camila quiere que se respete hasta el final. Por ello, ha presentado una demanda con diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado, acción legal con la que pretende frenar a Rociito. Será el día 15 de octubre, es decir, la próxima semana, cuando esta última tendrá que acudir a una citación con el juez para presentar dichos documentos.

Tanto ella como La Fábrica de la Tele y Mediaset deben comparecer en el Juzgado de Alcobendas en la cita acordado, día en el que deben llevar consigo todos los documentos privados a los que han tenido acceso, según asegura ‘Diez Minutos’. El juez ha accedido a la petición de Gloria Camila y, de momento, ya se ha movido ficha, por lo que Gloria Camila puede estar satisfecha. La joven considera que estos documentos no forman parte de ninguna herencia, sino que Rocío Carrasco se apropió de ellos cuando falleció Rocío Jurado, lo que demostraría que no son suyos. Aunque ahora solo cabe esperar, la citada revista asegura que Rocío Carrasco podría oponerse a estas Diligencias si aportara razones justificadas, una postura que de ser así provocaría que se citara a ambas partes a una vista. Una justificación que de no convencer, provocaría que tuviera que mostrar los documentos privados de Rocío Jurado y, además, obligaría a Carrasco a pagar las costas del juicio.

Con muchas preguntas sobre la mesa todavía, lo cierto es que la segunda temporada de la docuserie no ha llegado a la pequeña pantalla. La cúpula está informándose y midiendo al dedillo lo que podrán contar y lo que no, una estrategia con la que buscan evitar demandas. Tras emitir ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ han recibido diferentes demandas por parte de Antonio David Flores, entre otras, por su despido improcedente. El malagueño ganó este proceso y ha recibido más de 80.000 euros tras demostrarse que era nulo, por lo que quieren protegerse a nivel legal de cara a una nueva entrega.

Gloria Camila y su hermana, Rocío Carrasco, llevan diez años distanciadas y lejos de reconciliarse, vuelven a enfrentarse una vez más. Esta vez en los tribunales, una táctica con la que Gloria Camila defenderá también lo que pueda contar Rociito de su hermana a través de los escritos.