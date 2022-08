La familia de Ortega Cano ha vivido este fin de semana días de sinsabores. Por un lado ha hecho frente al relato de Ana María Aldón en televisión sobre su crisis con el diestro y, por el otro, a la reunión en la que celebraban estar cerca de José Fernando. Ha sido precisamente este encuentro el que no solo ha servido para acercar posturas en privado, sino también en público. Y es que tras esta cita Michu incluso ha salido en defensa de su cuñada, con la que ha mantenido una guerra abierta durante meses en los medios de comunicación. Todo comenzaba tras publicar la gaditana una imagen en la que aparece junto a su pareja y su hija, una foto en la que confirma que están felices y, además, unidos contra cualquier adversidad.

«Nosotros sí que te queremos. La felicidad son momentos y estas vacaciones me has hecho muy feliz junto a nuestra pequeña. Lo necesitábamos…Estamos muy orgullosas de tu progreso. Eres un ejemplo para muchas personas. Sí se puede», escribe Michu en su última publicación. Un post que no ha pasado desapercibido para sus seguidores, tampoco para Gloria Camila, quien ha enterrado su hacha de guerra y ha respondido con dos corazones. Estos emojis han generado gran controversia, tanto es así que un usuario escribía muy indignado: «¿Ahora te gusta Michu? Después de todo lo que has largado sobre ella». A lo que Michu respondía con sosiego y sin querer que la sangre llegara al río: «Tiene un sexto sentido muy desarrollado. Yo he aprendido de este mundillo poco a poco. Cometí muchos errores debido al desconocimiento. Conocí, aprendí y valoré. Entonces todo volvió a su causa y efecto».

En pocos meses Michu ha dado un giro radical. Ella prefiere que la situación esté tranquila, algo que ha conseguido, según ella misma, equilibrando «el corazón y la mente». Solo hace unos meses la tensión reinaba entre ellas. Nos remontamos a comienzos de año cuando Michu cargó contra su cuñada, tildándola de «payasa y clasista». Sin miramientos cargó contra ella, unas palabras que las dos prefieren olvidar para pasar página: «No suele llevarme bien con las personas clases ni tampoco me dejo dominar, así que hazte una idea. Le encanta el Rey aún sabiendo que robó al país y por una tontería mía quería hundirme públicamente. Payasa». Esta fue su respuesta cuando le preguntaron cuál era su relación con Gloria Camila, una explicación que le pidieron que borrara y por la que le amenazaron con posible denuncia: «Acabo de recibir amenazas de que me van a denunciar para que quite todo».

¿Llegará la paz al clan definitivamente? Solo el tiempo lo dirá. De momento, lo que sí se sabe es que, tal y como publicó SEMANA en exclusiva, todavía a José Fernando le queda aproximadamente un año en el centro de salud mental en el que permanece.