Gloria Camila debuta en el nuevo videoclip de Rosario Mohedano (y juntas rompen un televisor)

Este viernes 10 de marzo Rosario Mohedano ha lanzado una nueva canción llamada 'De qué vas', un tema cargado de significado e ilusión que en poco tiempo ha alcanzado miles de reproducciones. "Gracias por darme ganas de luchar. Me inspiráis a crear música", ha escrito la artista junto al videoclip en el que, por cierto, debuta Gloria Camila y cuya duración llega casi a cuatro minutos. En él comienza cantando la hija de Amador, siendo poco después cuando Gloria aparece en escena y cuando ambas, junto a Amor Romeira, llegan a romper incluso un televisor, un gesto especialmente llamativo. Sobre este detalle SEMANA ha hablado con la absoluta protagonista y nos responde a una cuestión planteada en redes sociales. ¿Rompe el televisión para cargar, entre otras cosas, contra la docuserie de Rocío Carrasco, que tantas veces ha acorralado a la familia? Rosario lo niega: "Esta canción está escrita en 2018 así que nada tiene que ver con el documental".

En la canción se pueden escuchar algunas frases que, aunque no tienen destinatario, pueden ser entendidas como zascas: "Tu frialdad y tu falserío, castigo, qué sabes tú de mí" o "no me juzgues, no puedes hacerlo, no tienes derecho, no sabes lo que sufrí hasta llegar hasta aquí". Emocionada porque, por fin, su tema haya visto la luz, Rosario ha definido este proyecto como "un desahogo", canción con la que quiere revolucionar las diferentes plataformas digitales. "Para mí fue un desahogo componer este tema que nunca grabé. Lo presenté en directo y son muchos lo que me habéis pedido que lo grabase. Aquí lo tenéis, porque con vosotros soy mucho más fuerte", apunta Rosario.

Otra de las dudas que sobrevuelan sobre la canción es si la colaboración de Gloria Camila tiene alguna intención o si simplemente le ilusionaba su aparición en algo tan importante como es en este caso un trabajo musical. Rosario Mohedano le quita hierro al asunto y recalca que esta decisión no viene motivado por nada en especial. "Respecto a contar con gente mía en los trabajos que realizó no es nada raro. Tengo la suerte de poder hacerlo y así se crean momentos mucho mas especiales", responde a esta revista. La hija de Ortega Cano que ya había trabajado como actriz, se desenvuelve a las mil maravillas ante las cámaras y, aunque no se atreve a cantar, sabe manejarse como pez en el agua en un nuevo repertorio.