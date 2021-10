Varios días sin ser vistos compartiendo ocio juntos o numerosas jornadas sin que ninguno de ellos publique en las redes sociales lo enamoradísimos que están ha dado pie a que se especule con una crisis entre Gloria Camila Ortega y su novio, David García. Los rumores que apuntan a que entre ellos existen problemas y que están cerca de dar por finalizada su relación se quedan atrás después de ver de nuevo a la pareja paseando por las calles de Madrid, ajenos al qué dirán y dedicándose mimos y atenciones sin reparar en que las cámaras de los paparazzi se han fijado en ellos. La hija de José Ortega Cano ya no está dispuesta a negar cada vez que dicen que su relación con David ha entrado en una crisis y solo porque no grite al mundo lo mucho que lo ama durante unos días.

Vídeo: Europa Press

Pero no solo las fotos y las imágenes que han llegado de su última cita dejan claro que entre ellos no hay crisis y que en sus planes más inmediatos no está romper su relación. Es más, lo que hacía Gloria Camila con su novio cuando fueron objetivo de las cámaras era visitar varias casas que podrían ser susceptible de convertirse en su próximo nidito de amor y es que la pareja está muy interesada en conocer cada detalle de las viviendas que visitan, acompañados de un agente inmobiliario, lo que podría despejar aún más las dudas. Gloria Camila y David parecían muy interesados en conocer todos los detalles y de que el agente resolviese todas sus dudas. Parece que buscan una casa en la que refugiarse de miradas indiscretas y atesorar una relación que parece estabilizarse a pasos agigantados, aunque surjan con asiduidad rumores de que están sufriendo una crisis o que han roto directamente.

Gloria Camila, con muchos líos en los que pensar

Como decíamos, Gloria Camila ha optado por no dar pábulo a las especulaciones que ponen su relación en bancarrota. Hay cuestiones más importantes para ella en estos momentos y es que su familia sigue siendo un terreno plagado de minas. A su eterno conflicto con su hermana, Rocío Carrasco, con la que este viernes 29 de octubre tiene una cita en los juzgados para conocer el contenido de los escritos privados de su madre, se le suma otro problema. Todo hace indicar que Antonio David Flores y Olga Moreno podrían haber roto su matrimonio, una noticia que le provoca un profundo pesar, debido al cariño que siempre ha mostrado a la pareja.

También tiene que hacer frente a recurrentes rumores que la distancia de su sobrina, Rocío Flores, obligándola a tener que publicar fotografías de sus encuentros privados para tratar de acallar tanta alarma social. También la salud de su padre, José Ortega Cano, está en su mente reclamando su atención, aunque parece que el diestro se encuentra mejor de su dolencia. Además, está su hermano, José Fernando, que continúa ingresado en un centro psiquiátrico en el que trata de recuperar el equilibrio en su vida y alejarse del mundo de las drogas. Muchas preocupaciones en mente, además de mucho trabajo, que le imposibilitan hacer frente a lo que considera una “tontería” y esto son los rumores de crisis con su novio, con el que prepara mudarse a vivir, si es que finalmente encuentran la casa que se ajuste a sus necesidades.