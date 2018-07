Si Gloria Camila Ortega tiene una virtud que destaca sobre el resto es que siempre dice lo que piensa, sin rodeos. El pasado fin de semana el programa ‘Socialité’, presentado por María Patiño, emitió una noticia en la que analizaba las diferentes expresiones que la hija de Rocío Jurado pone cuando contesta a una pregunta de la prensa. Tras ver el reportaje, Gloria decidía compartir con sus seguidores de Instagram lo que opinaba de la noticia. “Lo que han emitido es una noticia sobre mis caras de expresión y de asco y lo que soy capaz de trasmitir con mi cara de asco cuando respondo a las preguntas”, empezaba explicando en una Storie a todos los que no vieron la pieza.

Visiblemente enfadada, la hija de Ortega Cano se preguntaba qué valor tenía la noticia, “pongo esas caras cuando se hace aposta, ¿qué profesionales son esos? Es verdad que cada uno habla de lo que quiere, pero que hablen de esto cuando es una tontería me parece rellenar programa”, decía muy clara, acusando al medio que había utilizado su nombre para rellenar.

Las respuestas de sus followers no se hicieron esperar y mientras que algunos le daban la razón otros tantos le recordaban que estaba criticando a un programa de la cadena para la que trabaja, algo que ella ha querido negar con una simple aclaración. “No me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre”.

Para terminar de poner la guinda, Gloria Camila terminó dando su opinión sobre Patiño cerrando las puertas a una futura colaboración con el espacio de Telecinco: “No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado y nunca voy a hablar para ese programa porque no me gusta”.