Gloria Camila Ortega está en el centro de la noticia y es que ante el silencio de Rocío Flores, le toca a su tía dar explicaciones sobre cómo se encuentra tras conocerse su ruptura de Manuel Bedmar. Ella creía que se sentaba en el plató de ‘Ya son las ocho’ para responder a las preguntas que Sonsoles Ónega le haría sobre su espectacular fiesta de cumpleaños temática, que trasladó el ambiente de ‘Pasión de gavilanes’ a su aniversario. Una fiesta, por cierto, en la que se colaron tres mujeres y que narraron su odisea ante las cámaras. De todo esto habló la hija de José Ortega Cano, pero la tarea más difícil fue tratar de salir airosa sobre todo lo que respecta a Rocío Flores, su sobrina, de quien dicen que se ha distanciado en las últimas semanas. Un asunto que ha querido zanjar, dando normalidad a su relación y a los últimos acontecimientos, aunque no todos comprenden por qué no ha hablado con su sobrina al conocer que su romance con Manuel Bedmar se ha ido al traste tras seis años de amor.

Un lunes más, Gloria Camila tenía mucha plancha a la que hacer frente y esta vez no es por su hermana, Rocío Carrasco, o por defender el amor de su padre con Rocío Jurado. En esta ocasión, la celebración de su cumpleaños con toda su familia y amigos cobraba especial relevancia, pero el foco de atención pronto se desvió a una sonada ausencia, y no es precisamente la de Michu, la cual explicó a modo de dardo envenenado por qué no acudió a la fiesta y sí lo hizo José Fernando con su hija Rocío. La ausencia que más ruido causó fue la de Rocío Flores y las dudas estaban en si el motivo era por un distanciamiento con su tía, posibilidad que ha ido cobrando fuerza en los últimos días, o por no tener fuerzas tras su ruptura con Manuel, con el que se ha dejado ver ahora paseando por las calles de Málaga muy sonriente, dando paso a que se piense que la pareja ha decidido reconciliarse tras un parón.

Vídeo: Europa Press

Gloria Camila ha tratado de ser tajante en sus explicaciones sobre la ausencia de Rocío Flores, aunque parece que ha despistado más que antes. Aunque en días anteriores ella decía no haber podido hablar con su sobrina y no saber nada sobre su ruptura, ahora parece que sí ha podido saber qué es de ella, al menos sí para explicar por qué no estuvo a su lado en su fiesta de cumpleaños como así hizo toda su familia: “Estaba de viaje y por eso no pudo venir. Era un viaje programado desde hace tiempo”, excusa Gloria Camila a la hija de Antonio David Flores.