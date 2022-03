Además del tema de Miguel Abellán, la joven también se ha pronunciado tras las últimas declaraciones de Ana María Aldón. «Yo no le he leído la cartilla a nadie ni Rocío le ha leído la cartilla a nadie ni mi padre le ha leído la cartilla a nadie. Simplemente que Ana habló lo que quiso hablar y ya está. Lo que pasa que como no dice lo que quieren escuchar parece que le hemos leído la cartilla», dice.