Las diferencias entre Gloria Camila Ortega y Ana María Aldón no cesan. La hija y la mujer de José Ortega Cano siguen cruzándose palabras en los platós de televisión, sin terminar de llegar a un punto en común entre ellas. Este lunes, la joven ha revelado el motivo por el que su padre abandonó El Rocío, dejando a su mujer sola en España. «Yo sí que mando la portada. Es mi padre, es su mujer y al final es cómo preguntándole: ’¿Esto qué es?. Mi padre no se va del Rocío ni por los titulares, ni por la entrevista, se va porque está de apoderado y tiene que irse con un torero a Francia», ha contado en ‘Ya son las ocho’.

«Evidentemente, yo soy muy sincera. Yo tengo una opinión de muchas cosas que muchas veces la he dado. Pero me han dado una educación y unos valores por los que no me gusta entrar en polémicas. Nunca he faltado el respeto a nadie. Contesto desde la sinceridad. No he dicho nada negativo de Ana. Jamás lo he hecho. Respeto lo que haga cada uno con su vida», ha recordado la joven. «No es tibieza, es educación».

«Por no generar más polémica prefiero responder con toda la educación del mundo», dice Gloria Camila

«Si a mí me preguntan una cosa no tengo que callarme. Solo que por respeto a mi padre, y por no generar más polémica prefiero responder con toda la educación del mundo lo que pienso», ha insistido.

Gloria ha intentado entablar conversación con Ana, pero no ha sido posible que charlen detenidamente sobre lo que ambas se han dicho la una de la otra en las últimas semanas: «Yo la llamo por teléfono y le dije 'me gustaría hablar contigo en persona, que es como creo que se tienen que hablar las cosas. Pero ella se tuvo que ir a El Rocío, y yo a Madrid. Yo lo de las confidencias lo dije aquí porque ella lo había dicho. Ella hizo la entrevista el viernes, yo el sábado la llamo y le digo que me gustaría hablar con ella», ha destacado. «Ana María y yo sí hemos compartido confidencias», ha recordado recientemente La colaboradora ha dejado claro que no tiene reparos en contestar lo que le pregunten sobre Ana María o cualquier tema relacionado con su familia. "Evidentemente no es mi madre y no es mi madrastra porque eso se pinta como algo malo. Es la mujer de mi padre. O es Ana. Sí hemos compartido confidencias. Yo considero que era mi amiga", recordaba el pasado 30 de mayo al hablar de las declaraciones de la modista.

