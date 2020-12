Blanca Romero de manera inesperada ha decidido volver a ‘Yerma’, la obra de Rafael Amargo que estrenó en el Teatro de La Latina.

Blanca Romero ha dado un giro inesperado a su trayectoria profesional. Aunque la propia bailaora confirmó que se caía del cartel de ‘Yerma‘, información que adelantó SEMANA, ahora ha explicado que vuelve a la obra. Sin que nadie lo esperara la artista ha vuelto al tablao y se ha subido de nuevo al escenario del Teatro de la Latina, apoyando así laboralmente de nuevo a Rafael Amargo. Con ciertos nervios y muy positiva, la de Gijón se ha confesado sobre la decisión que ha tomado respecto a su futuro.

Fue hace tan solo unos días cuando Blanca Romero volvió a Madrid. Entonces, se reencontró con Rafael Amargo, sin embargo, pocos pensaron que iban a trabajar mano a mano de nuevo si se tienen en cuenta las últimas declaraciones que ella concedió a La Vanguardia. «La presión mediática no me ayuda a cumplir un sueño que tenía desde pequeña. Todo se ha ensombrecido y se ha liado como nadie esperaba», dijo Romero. No obstante, parece que ha abierto la puerta de nuevo a la obra, dejando así clara su postura después de muchas semanas jugando al despiste.

Quien tampoco lo aclaró fue Rafael Amargo, quien incluso confesó estar molesto al no responder Blanca a sus llamadas de teléfono. «Me he enterado porque un periodista me lo ha dicho. (…) Producción la ha llamado y ella no ha contestado ni ha dejado un mensaje. A mí todavía no me ha dicho nada», añade. A Amargo, al igual que al resto de espectadores, le llamó la atención que Blanca Romero no se pronunciara sobre su dimisión. La modelo se limitó a postear llamativas frases, multiplicando así la atención, pero ni confirmando ni desmintiendo nada al respecto. «No ha dicho ni sí ni no. Yo creo que si fuera no, ella es una señora y no se lo dice a un medio me lo dice a mí, además, somos muy amigos. Pero tampoco entiendo que si no me ha dicho nada y eso está ahí, ella me llamaría y me diría: ‘Ay que ver las cosas que va diciendo la gente’, y también está callada«, dijo a mediados de diciembre.

La detención de Amargo se produjo en la misma semana en la que ‘Yerma’ tenía que estrenar, una cita que se vieron obligados a retrasar hasta que el coreógrafo fue puesto en libertad. A pesar de que él quiso dar por cerrada esta etapa, el pasado día 16 saltó a los medios de comunicación que la Fiscalía volvía a insistir en encarcelar a Rafael Amargo por tráfico de drogas y organización criminal, ya que, según este organismo, existen mucho indicios «acreditados», entre ellos, pinchazos telefónicos y seguimientos. Se desconoce, por el momento, si esta polémica volverá a primera línea mediática.