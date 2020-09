El colaborador de ‘Sálvame’ ha aprovechado que era su cumpleaños para irse de vacaciones a varios destinos de España y no ha dudado en mostrar lo bien que se lo ha pasado.

Poco sabemos de la vida fuera de las cámaras de Kiko Hernández. Es una de las caras más habituales de ‘Sálvame’, pero siempre se ha decantado por mantener su vida personal en un discreto segundo plano. Sin embargo, y pese a su interés de llevar su vida alejado de los focos de televisión, el colaborador de televisión no ha podido evitar que se conozcan aspectos de su vida.

Además, su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 291.000 seguidores, es una plataforma que utiliza no solo para mostrar cómo son sus tardes en el plató de ‘Sálvame’. Y es que de vez en cuando nos sorprende con imágenes de sus planes cuando no está frente a las cámaras.

A finales del mes de agosto, Kiko Hernández celebraba su 44 cumpleaños en el plató de ‘Sálvame’. «Yo cumplo 44 años, no 50», recordaba, enfadado, después de que le pusieran unas velas de 50 años. «El que ha hecho este vídeo que mire mi DNI. No me quito años, pero tampoco me pongo», sentenciaba, con el rostro serio. «Me juego lo que gano aquí todo el mes a que cumplo 44 años».

Un cumpleaños especial en compañía de amigos

Kiko Hernández ha estado todo el verano trabajando. De hecho, pasó el confinamiento en casa por seguridad, pero a su vuelta, hemos visto que ha sido el elegido para presentar ‘Sálvame’ algunas tardes. Y es que la ausencia de Paz Padilla ha hecho que el equipo del programa de Telecinco tenga que buscar opciones, ya que Carlota Corredera no podía estar sola al frente del programa. Jorge Javier también ha estado de vacaciones, por lo que ha sido un verano muy intenso para Kiko.

Como el verano no se ha acabado todavía, Kiko Hernández ha aprovechado la vuelta de Paz Padilla al plató de ‘Sálvame’ para tomarse unos días de relax y desconexión. Ha elegido varios destinos de nuestro país. Aunque al colaborador le da bastante respeto todo lo que está ocurriendo con la crisis del coronavirus, ha hecho las maletas para desconectar.

Una gira por diferentes puntos de España

La última publicación que compartía hace apenas unas horas, Kiko Hernández mostraba su paseo por Calatayud, en Zaragoza, donde no solo tuvo la suerte de hacer turismo. También lo hemos visto disfrutar de una comida muy especial. Unas horas antes, el colaborador de televisión compartía una instantánea en Punta Umbría, Huelva, que podría ser antigua.

Antes de mostrar sus últimos destinos, Kiko Hernández se despedía de sus vacaciones: «Terminando mis vacaciones en: A la ribera del Duero, existe una ciudad, si no sabes el sendero escucha esto: Lentamente caen las hojas secas al pasar, why el Cierzo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las Ánimas no lo mires, sobreponte why sigue el caminar. Bécquer no era idiota ni Machado un ganapán, why por los dos sabrás que el olvido del amor se cura en soledad,

se cura en soledad. A la ribera del Duero, existe una ciudad. A la ribera del Duero, mi amor te espero. Voy camino Soria, ¿Tu hacia dónde vas? Alli me encuentro en la gloria que no sentí jamás. Voy camino Soria quiero descansar borrando de mi memoria traiciones why demás, borrado de mi memoria. Camino Soria. A la ribera del Duero existe una ciudad. A la ribera del Duero mi amor te espero», escribía.