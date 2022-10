Los ‘Gipsy Kings’, el histórico programa de Cuatro, han convertido en rostros conocidos a muchos de sus personajes. Entre otros a ‘El Prestamista’, Joaquín Fernández, quien ahora está pasando por un mal momento, tal y como se ha revelado, y es que su mujer, Loli, está en estado grave tras haberse sometido a una liposucción en Turquía. Según su versión, habría sido víctima de una negligencia médica, de hecho, ahora ella tendría líquido en los pulmones y, además, no tiene a nadie que ejerza como traductor, por lo que es imposible comunicarse con los médicos. «Una tal Soraya, que es directora de marketing de una clínica privada de Turquía, le ofreció un producto… una liposucción. Ahora he cogido un avión porque mi mujer está ingresada con líquido en los pulmones», dice Joaquín.

Joaquín Fernández está desbordado. Jamás imaginó que esta historia acabaría tan mal, por lo que ahora su único deseo es cambiar a su esposa de hospital para que inicie su recuperación: «Quiero sacar a mi mujer de acá y trasladarla a otro hospital (…) Nadie habla inglés, ni alemán, ni francés… solo hablan turco. No puedo comunicarme. Nadie responde. Soraya no responde». Aunque parecía que la primera intervención había salido bien, Loli tuvo que ser operada por segunda vez porque no podía respirar, una pesadilla de la que todavía se desconoce el final. Poco antes de que saliera a la luz esta noticia, se publicó un vídeo en TikTok previo a las operaciones en el que parecía que todo marchaba sobre ruedas. Nada más lejos de la realidad, pues las imágenes de Loli que se han publicado poco después hablan por sí solas.

Lola aparecía incapacitada, sin poder hablar y cubierta por una mascarilla con la que apenas se la podía entender. Ahora también su hijo Kiki ha roto su silencio y ha asegurado que están muy agobiados por lo sucedido estos días. Han denunciado en los medios de comunicación que no se sienten auxiliados por el Consulado de España en Turquía y, además, han dicho que apenas reconocen a Loli por lo hinchada que está. Dicen que tiene los pulmones llenos de agua, aunque los médicos apuntan que hay posibilidades de que salga hacia adelante.

Unas noticias inquietantes tras las que Noemí Salazar, también concursante de ‘Gipsy Kings’ se ha puesto en contacto con Kiki, que revela la evolución de su madre: «Me ha dicho que su madre hoy está súper bien, que ha empezado a abrir los ojos, que el pulmón le está respondiendo… Están llegando todas las oraciones que están haciendo y, como os quedasteis muchos preocupados ayer, os iré informando. Gracias a Dios va mejorando y está la familia súper contenta y nosotros igual. ¡Loli va a salir de esta!«. Al parecer, el oxígeno está bien, la saturación está bien y «ahora mismo respira por sí sola un 52%», lo que deja ver que está respondiendo a los tratamientos médicos.