Después de un tiempo desaparecido, Gianmarco reaparece tras su ruptura con Adara Molinero y su repentina marcha a Italia. Lo hace estrenando un canal de MTMAD que tiene el nombre de ‘Maracaná‘. Parece ser que todos los jueves, el italiano se confesará con sus seguidores y contará todo lo relacionado tanto con su vida personal como profesional. En diferentes ocasiones hemos visto a Gianmarco en el canal de Adara, pero ahora es él quien tiene su propio espacio y cuenta la versión de los hechos.

Gianmarco se rompe al hablar de Adara y sobre su actual relación

«Voy hablar de un tema que me habéis preguntado mucho. El tema es el de Adara. Queréis saber un poco como está la situación. Hoy lo vamos abrir y lo vamos a cerrar. Muchos me habéis preguntado si estoy enfadada con ella o si la odio y la respuesta es absolutamente no», ha comenzado diciendo. «A pesar de que me haya tomado el pelo o a pesar de que me haya hecho mucho daño no logro sentir nada malo hacia ella porque ha sido un viaje corto pero intenso«, ha confesado. «Es una persona que yo he amando muchísimo y va a quedarse en mi corazón. No va a salir de ello», ha asegurado visiblemente emocionado ante el golpe sentimental que recibió hace unas semanas.

Gianmarco ha querido contar cómo se encuentra ahora que ya está en Italia y que han pasado unas semanas desde la ruptura con Adara: «No duermo, tengo muchos pensamientos y mucho estrés. Por la noche me acuerdo de ella y me vienen a la cabeza muchos recuerdos. Por la mañana veo vídeos de ‘Gran Hermano’, de cuando estábamos juntos… También hay una canción que me recuerda mucho a ella», ha continuado diciendo casi al borde de las lágrimas. «He vuelto a recordar momentos que han sido muy bonitos y momentos que para mí serán inolvidables. Momentos que siempre se quedarán, momentos bonitos que siempre se quedarán dentro de mí y eso no podrá borrarlo nadie».

El italiano asegura que Adara ha sido una persona muy especial

Gianmarco ha querido contar los sentimientos que tiene actualmente hacia Adara a pesar del sufrimiento que le ha causado la ruptura y todo lo que ha salido en los medios de comunicación posteriormente sobre nuevas relaciones de la joven. «Adara para mí ha sido super especial. Solo con mirarla me llenaba, me hacía estar muy bien… recuerdo las emociones de corazón que sentía en aquel momento no lo sentían en mucho tiempo. He vuelto a sentir algo que me ha hecho sentir muy bien», ha confesado el italiano a través de su canal. El italiano ha querido contar cómo se sintió al salir de ‘Gran Hermano’ y ver que sus flores estaban en el suelo, uno de los temas muy polémicos en aquel momento.