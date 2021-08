Tras quedar segundo finalista en ‘Supervivientes 2021’, el italiano se ha tomado unos días de descanso en la isla balear.

Después de casi cuatro meses luchando contra todo tipo de adversidades en ‘Supervivientes 2021‘, Gianmarco Onestini, ha tenido un verano cargado de actividades. Tras su paso por el ‘reality’ de Telecinco, el italiano ha participado en otro concurso, ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. También ha recorrido los platós de televisión y le han llovido los contratos como reclamo publicitario. Pues ahora, por fin, le ha llegado el momento de tomar un merecido descanso.

El ex de Adara Molinero ha elegido Ibiza como destino perfecto para desconectar del mundanal ruido y, de paso, broncear su fornida figura en las aguas del Mediterráneo. Allí se ha dejado ver dándose chapuzones en la playa y tomando el sol en tumbonas a orilla del mar en muy buena compañía.

Relajado y muy activo en las redes sociales, el joven ha compartido fotografías de sus días de descanso en la isla. Dese allí no se ha olvidado de su labor como personaje televisivo y ha animado a todos sus seguidores a ver la próxima emisión de ‘Ven a cena conmigo: Gourmet Edition’, en el que ya ha ejercido de anfitrión y ha protagonizado un entontronazo con Sofía Suescun.

Otro de sus momentos de tensión vividos ante las cámaras tuvo lugar durante su reciente entrevista en el ‘Deluxe’. Allí, el italiano se quejaba del triunfo de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’. «Antonio David y Olga son iguales. Tienen la misma actitud, intentan ser buenos contigo para que confíes en ellos y les ayudes. Luego te traicionan en cuanto pueden«, decía. «Olga es una persona super estratega y todo lo hace por interés. No es algo que me sorprenda porque está con Antonio David Flores».

Sus diferencias con Antonio David Flores

Gianmarco recordaba que comenzó su experiencia en Honduras dejando atrás sus diferencias con Antonio David Flores cuando ambos coincidieron en ‘GH VIP’: «Yo he empezado sin prejuicios con ella y, al final, me ha engañado». Contaba también que hizo las paces con el malagueño después de terminar el concurso: «Después de ‘GH VIP’ Antonio David y yo éramos amigos, pero me traicionó. Es una persona terrible. Cuando me he enterado de cómo es, he dicho: ‘Hasta luego'».

Sus diferencias con el que fuera Guardia Civil comenzó cuando el malagueño filtró una conversación telefónica que mantuvo en su día con su expareja, Adara Molinero. Para Gianmarco, el gesto de Antonio David fue una traición imperdonable: «Es una persona que quiere estar en televisión. Él me ha dicho que da igual que se hable bien o se hable mal, lo importante es estar».