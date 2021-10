La relación entre Carmen Borrego y Terelu Campos no atraviesa por el mejor momento. Por todos es sabido que las últimas polémicas familiares han hecho mella en la relación entre ellas. Tanto es así que el malestar es más que evidente incluso cuando se habla de alguna de ellas en el plató del programa para el que trabajan. Eso es lo que ocurrió este pasado jueves, cuando Kiko Hernández recordaba lo que vivió en el último adiós a Begoña Sierra. Sin pelos en la lengua, el colaborador de televisión critica la actitud de Terelu.

El tema volvía a salir en el plató de ‘Sálvame’, donde se encontraba precisamente Carmen Borrego, que tras escuchar los ataque de Kiko decía: «¿Qué puedo decir yo ahora? Mi hermana me ha dicho muchas veces que no contestara a Kiko, no te enfrentes a él… No entiendo por qué Terelu hace esto ahora cuando sabe que lo va a cabrear. Terelu le ha quitado la razón a Kiko en varias ocasiones. ¿Ahora me como yo lo de Kiko? No, no me como lo de Kiko. Se lo tendrá que comer ella», ha contestado Carmen, dejando claro que no va a defender a su hermana.

«Es muy fácil ponerme a enfrentarme ahora a Kiko por algo que yo no he hecho ni he dicho. Yo no sé la relación que tenía mi hermana con Begoña, no puedo decir si era buena, mala o regular. No he hablado nunca con ella de eso. Yo sé que va al funeral porque cuando justo sale de allí, me llama para el tema de Gustavo», ha seguido explicando. «¿Que si me duele lo que dice Kiko? Claro que me duele, es mi hermana», ha declarado. Belén Esteban, sorprendida por la reacción de Carmen Borrego, le hace saber a esta que no la está defendiendo.

Carmen Borrego, criticada por sus compañeros por no defender a su hermana

Algunos compañeros le hacían saber a Carmen que esperaban de ella una defensa hacia su hermana, algo que efectivamente no ha ocurrido. Según han comentado fuentes cercanas de Terelu Campos a SEMANA, «Terelu no entiende cómo su hermana escucha esas burradas sobre ella y no se levanta y la defiende».

Hay que recordar otros momentos llamativos, sobre todo cuando Terelu Campos todavía formaba parte del equipo de ‘Sálvame’. Y es que esta no dudó en una ocasión en abandonar el plató del que era su programa cuando estaban criticando allí a su hermana. Eso es algo que también critica ahora Terelu: «Ella se fue de ‘Sálvame’ porque no podía aguantar más lo que sufría Carmen y no es que le pida que haga lo mismo, pero al menos espera que no participe cuando la apedrean», dicen las mismas fuentes a SEMANA.

Kiko Hernández, muy duro con Terelu Campos

La colaboradora quiso hablar de cómo vivió el duro momento de la despedida de su amiga, donde también estaban Terelu Campos y Bigote Arrocet. A pesar de que Kiko estaba mal en el momento del entierro de su amiga, hubo algo que hizo que se enfadara. Y es que el hecho de ver allí a la hija de María Teresa Campos no lo entendió, ya que según él, ella no tenía ninguna relación con Begoña.

Esto lo ha querido expresar en su programa y compartirlo así con sus compañeros de plató. «Y ahora te vas al funeral… ¡Anda ya!», empezaba diciendo Kiko Hernández sobre la presencia de Terelu Campos en el último adiós a Begoña Sierra. El colaborador ha dejado claro que no entiende por qué estaba allí, que su amiga no se llevaba bien con Terelu por algunos feos que le había hecho.

No dudaba en lanzar todo un ataque a la colaboradora de ‘Viva la vida’, tachándola de falsa: «Qué falsedad y qué horror. Si vierais el mal cuerpo que se me quedó a mí… Yo estaba en la primera fila con la familia, ella estaría en el fondo porque como le gusta mucho salir a la playa…», explicaba sobre el supuesto ansia de Terelu de salir a fumar.