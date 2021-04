Este viernes, Rocío Carrasco pedía a su madre, en directo, que le devolviera las llamadas para que se produjera un acercamiento entre ellas

Este viernes, Rocío Flores, rota y al borde de las lágrimas, hacía un llamamiento público a su madre, Rocío Carrasco, para que le devolviera las llamadas. Esto supuso un acercamiento por parte de la hija a su madre, pero uno de sus últimos gestos podría suponer de nuevo que ambas partes se alejen. Y es que a pesar de que en televisión la joven pide que su madre le coja el teléfono y asegura que no ha perdido sus hijos, sus gestos fuera de la tele y ante los medios de comunicación podrían hacer que Rociíto dude a la hora de dar un paso más allá con su hija.

Este lunes, Rocío Flores cogía un AVE desde Madrid con destino Málaga donde le esperaba su padre, Antonio David Flores. Nada más verse y ante los medios, lo primero que hizo el exguardia civil fue abrazar a su hija. Algo normal teniendo en cuenta la difícil situación que están viviendo ante la emisión del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. A pesar de ser un gesto de lo más normal y habitual, no es la primera vez que ante las cámaras de los diferentes medios de comunicación, padre e hija se abrazan de manera eufórica para que estas cámaras capten el momento. Podéis ver el último abrazo entre Rocío Flores y Antonio David en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Rocío Flores: ¿cada vez más cerca de su madre?

La joven quiere un acercamiento con su madre. Así mismo lo revelaba este viernes en ‘El programa de AR’, donde colabora para comentar todo lo que está pasando en ‘Supervivientes 2021’. Dirigiéndose a su madre dijo lo siguiente: «No puedo más. Lo he intentado todo. He demostrado muchas veces la persona que soy, que tengo criterio. Mi padre no es así, pero dejando a mis padres a un lado. Te lo digo a ti, mamá. Mamá, lo intentado todo. Después de ‘Supervivientes’ llamé a mi madre. Ayer volví a llamar a mi madre dos veces. La única manera de contactar con ella es públicamente. A tus hijos no te los ha arrancado nadie. Están aquí, levanta el teléfono, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas. No quiero más daño, no puedo más, lo digo de corazón y como lo siento. De verdad, basta, no puedo más ni tampoco puede David. Es todo muy injusto y no quiero decir nada más», explicó haciendo un llamamiento a su madre. Rocío Flores busca un acercamiento y hablar de manera privada con su madre cuando tan solo quedan unas horas para que se produzca uno de los momentos más esperados de la televisión: la entrevista en directo de Rocío Carrasco.