6 Echa mucho de menos a sus hijos cuando viaja

«Mis viajes son un poco relámpago. He llegado esta tarde a las dos y me voy después de la gala. Vuelvo a Turín para llevar mañana a los niños al cole. Priorizo tu familia al trabajo», desvela, demostrando que no hay compromiso profesional que no le impida seguir con su día a día con normalidad.