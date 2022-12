A corazón abierto, así se ha mostrado Gema Aldón durante su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’. La hija de Ana María Aldón ha relatado el infierno que ha vivido a consecuencia de una relación que ha calificado como «tóxica». La joven ha reconocido que ha aguantado mucho por la hija que tiene en común con su expareja. «Una de las cosas más importantes que me impedía dejar a mi pareja era que mi hija creciese con un padre y una madre juntos como no lo he hecho yo».

«Los últimos años en mi aspecto físico se me notaba que no estaba bien. Tanto con mi pareja como con la vida que llevaba», ha explicado sobre lo que ha sufrido. Gema Aldón también ha relatado que ha atravesado este capítulo en solitario y que se ha visto afectada por un trastorno de alimentación. «No pensé en llamar a mi madre porque sabía que ella tenía sus problemas. Yo a mi madre le contaba lo que me pasaba. Ella me decía que pusiera punto y final, pero no le contaba todo».

El fin de la relación de Gema Aldón con el padre de su hija

La joven ha explicado que el última parte de la relación fue un auténtico infierno, y es que durante la entrevista María Patiño ha señalado que incluso tuvo que intervenir la policía en alguna ocasión. Finalmente, la joven ha emprendido una vida en solitario con su pequeña. «A pesar de que he terminado con mi relación me siento feliz y estoy bien. Me costó muchos años terminar con mi relación, pero la cosa se iba poniendo muy fea, era una relación muy tóxica. Yo decidí que no quería que mi hija viera situaciones que pasaban».

Durante este tiempo, Gema Aldón ha sentido la ausencia de su madre, quien reside a 700 kilómetros de distancia de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda -donde ella tiene fijado su hogar- así que aunque siempre intenta ayudarla en todo lo posible sabe que no la tiene cerca. «Yo sé que mi madre siempre ha estado y siempre va a estar ahí, pero no es lo mismo tener a una madre a través de un teléfono que tenerla realmente a tu lado».