Ante el silencio del cómico, ella quiere defenderle: “Quizá sea mi padre el que podría decir que Teresa es lo peor que le ha pasado en la vida”

Han pasado casi dos años de la ruptura de Teresa Campos (79) y Edmundo Arrocet (71), pero la pareja sigue tan vigente como el primer día que saltó la noticia de su noviazgo. Cada poco tiempo, o bien ella o sus hijas le dedican una frase al último novio de su madre que hace que Gabriela Arrocet, hija mayor del humorista, responda. Edmundo vive desde el inicio de la pandemia en su país de origen, Chile, donde reside su hija, habida en su matrimonio con la estrella de televisión chilena, Gabriela Velasco y es esta, quien ante la tranquilidad de su padre, se molesta y trata de darle voz, ante el silencio caballeroso de Edmundo, cada vez que el nombre del humorista se ve envuelto en los titulares que proporciona la veterana presentadora. Ahora quiere defenderlo y lo hace en nuestras páginas.

La hija de Bigote Arrocet, «molesta» con el clan Campos

¿Te molesta que todavía se siga hablando de tu papá?

Claro que me molesta que hablen mal. A veces pienso que tanto Terelu como Carmen necesitan recurrir a Edmundo Arrocet para seguir en primer plano de la actualidad, parece que no tienen nada más recurrente.

Teresa también habla…

No voy a permitir que Teresa diga nada malo de mi papá. Tuvieron una historia de amor, yo vi a mi padre feliz con ella, pero eso acabó. Señora cierre el capítulo de su vida con mi padre y déjele tranquilo, mi padre se merece ser feliz. Da la impresión que sigue enamorada de mi padre.

¿Qué te molesta más que hable ella o sus hijas?

Me molesta que hablen sus hijas. A mi papá no, ni se entera, no ve televisión y solo se entera cuando le llama alguien para contarle. Pero él no se enfada, le quita importancia y está tranquilo, pero a mí me duele porque cuando yo le hablo de esto, mi padre siempre se refiere a Teresa y a sus hijas con cariño y respeto.

Carmen dice que cada vez que hablan de Edmundo Arrocet sales tú a contestarles.

Claro, las Campos aprovechan que mi padre no está en España para hablar mal de él y lo hacen desde la tranquilidad que tienen al saber que él no les va a contestar, pero a mí, como hija que adora a su padre, cuando escucho una mala opinión sobre él me veo en la obligación de contestarles. Repito: mi papá no se merece esto y quizá sea él quien tenga que decir que Teresa Campos es lo peor que le pasó en su vida, pero mi papá es un caballero y jamás lo diría.

Gabriela Arrocet habla del día que no quiso conocer a Carmen y Terelu

También dice que has visto a Teresa una vez en tu vida y a ella y Terelu no quisiste conocerlas cuando fueron a Chile.

Mi sexto sentido estuvo alerta. Con el tiempo se está demostrando que no merecía la pena que conociera a Carmen y a Terelu. Con lo grandes que están y que se inmiscuyan en temas que no les van ni le vienen… Mi papá y Teresa hicieron pareja porque quisieron y rompieron como les pasa a muchas otras y parece que este cuento va a ser eterno, por favor. Si es para ganar dinero lo entiendo, pero las Campos tienen que pensar que detrás de mi papá hay una familia normal, que nos duele cuando dicen cosas desagradables sobre él. Voy a salir a hablar para defender a mi padre cada vez que las Campos hablen de él y no es una amenaza, es un aviso.

Carmen dice que tú no conoces la relación que tuvieron tu padre y Teresa.

Eso es una broma. Conozco la relación de mi papá con Teresa lo mismo que ellas. Mi padre me decía que era feliz y eso era lo único que a mí me importaba. Nadie debe meter la nariz en la relación de una pareja, quizá Carmen y Terelu la metieron demasiado en la relación de mi padre y Teresa.

También dice que no sabe qué haces tú opinando de su familia en televisión.

Deja que me ría. Yo no hablo de su familia, yo hablo de mi papá y de su historia. ¿O sea, el trío Campos puede hablar de mi padre, mi padre calla y según Carmen yo no puedo defenderle? Mi papá lleva dos años callado, desde entonces han anunciado a bombo y platillo una entrevista suya que nunca hizo. Mi padre es muy buena persona, como mínimo podía haber contado su versión y ha callado durante todo este tiempo porque es un caballero y a pesar de todo, tiene mucho respeto por estas tres señoras.

Desvela cómo se encuentra su padre tras un tiempo alejado del foco

Les molesta mucho que tú hables.

Eso parece. Pues lo tienen muy fácil, ellas dejan de machacar a mi padre y yo recojo velas y me callo también, pero si toman el nombre de mi padre en sus bocas pues yo saldré a rebatirlas, aunque a mi padre no le guste, que no para de decirme que no entre en el juego.

¿Cómo está tu padre? ¿Es verdad que vuelve a España?

Mi padre está fenomenal, más guapo que nunca, parece que ha rejuvenecido, se le ve feliz. Hace unos días celebramos el cumpleaños de uno de mis hijos y estaba encantado. Tiene ganas de volver a España y supongo que lo hará próximamente, hace mucho tiempo que no ve a mis hermanos, que viven en Londres, y él ama España, es su segundo país.

¿Está enamorado de nuevo Bigote Arrocet?

A ver, tú que sabes todo de él… ¿está enamorado de nuevo?

No sé. Solo te puedo decir que he vuelto a ver en sus ojos alegría, felicidad… Mi papá está en paz consigo mismo y eso se nota, por eso hago una llamada desde aquí a las señoras Campos: dejen vivir a mi padre en paz.

Madre de tres hijos, te has convertido en un soporte para tu padre durante todo este tiempo.

Mi padre está feliz aquí y por fin hemos podido disfrutar de él. Es una de las temporadas más largas que ha pasado en Chile desde hace muchos años y ha sido maravilloso para mí, para mis hijos y para él. Le he visto muy tranquilo y feliz. Que nadie le amargue la vida, si está en mi mano no lo voy a permitir.

¿Es posible que tenga contacto con Teresa?

No lo sé, pero no me extrañaría. Mi padre es la persona menos rencorosa del mundo, estoy segura que si ella le llama incluso pidiéndole ayuda, se la prestaría, por eso repito: dejen a mi padre en paz.