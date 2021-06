Ha sido un día especialmente complicado para José Luis Moreno. Este martes por la mañana ha sido detenido en su domicilio de Madrid, acusado de un presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes con actuación a nivel internacional. Tras un registro policial que ha durado casi 12 horas, el productor se ha trasladado a su estudio para acompañar a los agentes de la Policía en el registro de las instalaciones. Lo ha hecho en el interior de un furgón policial y entre fuertes medidas de seguridad.

El entramado de José Luis Moreno podría haber estafado más de 50 millones de euros

Lo cierto es que los registros se suceden en distintos puntos de todo el país: en Madrid, Barcelona y otras provincias españolas. Hasta el momento se han realizado 53 detenciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia, y están previstos medio centenar de registros más. Las investigaciones policiales de la operación bautizada con el nombre de ‘Titella‘, sitúan al productor como líder de un complejo entramado societario que supuestamente se utilizaba para blanquear grandes cantidades de dinero. Los agentes calculan que los investigados podrían haber estafado más de 50 millones de euros.

Y, como era de esperar, la noticia de la detención de José Luis Moreno ha provocado reacciones en cascada de diversas personalidades que han coincidido o trabajado con él. Una de ellas, Rosa Benito, ha desvelado en ‘Ya es mediodía’ que el ex ventrílocuo tiene una mansión que reflejan su carácter excéntrico. «Solo había dos fotos, que me llamaron mucho la atención, una con su esposa, yo no sabía que había estado casado y otra con la Reina Isabel II», ha contado.

La que fuera mujer de Amador Mohedano ha explicado que quienes iban al domicilio de Moreno salían de allí con lujosos regalos. De hecho, una vez regaló un abrigo de piel a Rocío Jurado. También hizo lo propio con Isabel Pantoja, quien trabajó para él, aunque acabaron mal.

Otra de las personas conocidas que han relatado su experiencia con José Luis Moreno ha sido Serafín Zubiri. El cantante ha detallado en ‘Sálvame’ que este lo llamó para un espectáculo, pero nunca le pagó sus honorarios. «Casi se me había olvidado porque ocurrió hace 12 años en un programa que hicimos en Castilla y La Mancha. Lo mío tampoco es mucho dinero realmente, pero el dinero es lo de menos, es el hecho en sí. Que una persona abuse de su poder y vaya creando empresas, luego las va destruyendo y entretanto vaya dejando ese lastre por detrás… Entiendo que hay que desenmascarar a alguien que da una imagen diferente a la que realmente tiene”, ha explicado.

Serafín Zubiri: «Sabíamos que este señor no era trigo limpio»

«A mí me dejó a deber 1.800 euros, que no es mucha cantidad y en ningún momento me planteé emprender ninguna acción legal porque iba a ser peor por el tiempo y por lo que cuesta este tipo de resoluciones judiciales», destacaba. Nunca pudo cobrar la deuda que el madrileño tenía con él porque «la empresa desapareció. La empresa se declaró insolvente, dejó de existir y ya no tenía ninguna posibilidad de reclamación. En ningún momento nos hemos planteado ninguna unión de gente. Están hablando de millones de euros y lo nuestro es una tontería. Sé que hay muchísima gente a la que le ha pasado cosas parecidas a la mía, pero en ningún momento no nos hemos planteado una unión. Aunque ahora con todo lo que está pasando tendrá que dar cuenta porque están hablando de muchos millones de euros. Lo nuestro es una tontería al final».

Zubiri se ha mostrado tajante contra el productor: “La detención no me sorprende para nada. De alguna manera, todos, en el mundo en el que nos movemos en esta profesión, sabíamos que este señor no era trigo limpio y que funcionaba de una manera bastante poco ortodoxa o muy oscura… y parece que ahora va a quedar demostrado”.