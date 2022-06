Este viernes, 17 de junio, han arrancado las carreras de Ascot. Se trata de una de las citas más emblemáticas de la realeza británica. Un evento deportivo en el que se han dejado ver el Príncipe Guillermo y su mujer, Kate Middleton. Pero también han paseado palmito personalidades patrias, como Fran Rivera y su mujer, Lourdes Montes. Tanto el torero como la diseñadora han compartido fotografías de esta exclusiva cita, que él ha calificado como una «experiencia única, un evento único, con caballos y gente maravillosa».

Apenas unos días después del estar al lado de Tana Rivera en su ‘bautizo’ en el Rocío, el matrimonio ha disfrutado del tercer día de carreras en este hipódromo, ubicado en Ascot, en el condado de Berkshire, que se utiliza para carreras de caballos purasangre.

Como es habitual, la sevillana ha presumido de su impecable estilo a la hora de vestir. Para asistir a uno de los eventos sociales más importantes para la alta sociedad internacional ha elegido un elegante diseño en color azul pastel, de largo midi. Su vestido, ajustado a la cintura con escote en V y mangas largas abullonadas y abotonadas en las muñecas ha estado acompañado del complemento imprescindible en Ascot: el tocado. Ella ha optado por una pamela en color nude de la firma Mimoki Couture.

InstagramFran, por su parte, ha ido de etiqueta, como marca el protocolo. Tan elegante como su esposa, ha llevado un chaqué de tres piezas en color azul oscuro. Se trata de una vestimenta cuyo origen radica, precisamente, en Inglaterra, y que es frecuente ver en ceremonias de etiqueta y bodas formales, siempre de día). Como colofón a su ‘look’, un sombrero de copa. Un complemento que, por cierto, le encanta llevar.

Fran Rivera, cansado de su hermano Kiko: «He alcanzado mi límite»

Con este viaje, el diestro pone tierra de por medio en su ya declarado distanciamiento con Kiko Rivera. Tras las últimas palabras del DJ, donde habló de la madre de Fran y Cayetano, Carmina Ordoñez, el torero no es capaz de perdonar a su hermano. «Carmina no era ejemplo de nada», dijo el hijo de Isabel Pantoja hace unos días. Sus palabras han hecho estallar al torero, quien cree que lo más conveniente ahora es romper cualquier lazo con él. Fran dice que ya ha alcanzado su límite y que ya no hay vuelta atrás en su postura. No puede más y prefiere no volver a tener contacto con él.

«Yo tengo que cerrar capítulos por muchos motivos. Sobre todo personal, y sobre todo porque yo estoy en otro mundo ya. De verdad que yo profesionalmente y personalmente son mi familia, mi trabajo, mis amigos y todo esto lo único que me ocasiona es mucho dolor. Y cuando tienes mucho tiempo dolor, el dolor se convierte en rencor y no es bueno vivir con rencor», ha asegurado. «Yo he alcanzado mi límite».