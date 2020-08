Descubrimos cómo ha surgido la intensa amistad que las hijas de Julio Iglesias, Cristina y Victoria, muestran con Paloma Cuevas en redes sociales.

La nueva e intensa relación de Enrique Ponce y Ana Soria continuamente centra todas las miradas en la expareja del diestro, Paloma Cuevas. Sin embargo, ella apuesta por la discreción y prefiere no entrar en guerras o polémicas que estén relacionadas con el padre de sus hijas. En sus redes contadas han sido las ocasiones en las que se ha pronunciado en los últimos meses, tanto es así que tan solo lo ha hecho para agradecer a su padre, Victoriano Valencia, el apoyo que le brinda cada día o para compartir un retrato junto a sus hijas en el que se refleja la nueva etapa que está viviendo. No obstante, esta es tan solo la información que se extrae en su perfil. SEMANA ha intentado ir más allá y ha descubierto que le une una intensa y estrecha amistad con las hijas de Julio Iglesias.

Ver esta publicación en Instagram happy birthday mama❤️ Una publicación compartida de Cristina (@cristinaiglesiasr) el 5 Oct, 2019 a las 4:55 PDT

No solo intercambian likes, también comentarios y multitud de emoticonos. Una curiosa conexión que no había trascendido y que el universo 2.0 ha mostrado sin reparo alguno. Tanto Victoria como Cristina siguen en Instagram a la que fuera esposa de Enrique Ponce durante más de dos décadas y, aunque con quien se mensajea especialmente es con Cristina, según la propia Paloma «adora a las dos». Alaba la increíble belleza de las hijas del artista en la mayoría de sus posados y no duda en apoyarlas cuando sufren un varapalo, ejemplo de ello, cuando compartieron tiernas imágenes junto a su abuela, la madre de Miranda Rijnsburger, quien falleció el pasado mes de abril tras una larga enfermedad. «Qué gran mujer tu abuela», escribió después de su partida.

Comentarios que se acentuaron en pleno estado de alarma y es que desde el mes de abril Paloma Cuevas comenta la mayoría de las imágenes y publicaciones que realiza Cristina. Aunque, por encima de todas, llaman la atención estas palabras por parte de Cuevas: «Eres una belleza, Cristina. Por dentro y por fuera. Os adoro». Un mensaje que no pasó desapercibido para la destinataria, pues no dudó en responderla con un corazón con el que dejaba claro lo que le habían calado sus palabras.

Cristina Iglesias y su hermana Victoria tienen profunda admiración hacia Paloma, de quien, por cierto, su círculo habla a las mil maravillas. Han sido muchos los que han aplaudido su actitud ante la vida, prueba de ello, las palabras que, por ejemplo, Fiona Ferrer, Ivonne Reyes o incluso su íntimo amigo, Jacinto Alarcón, han pronunciado públicamente. Destacan su bondad y actitud ante la vida, en especial, en su divorcio con el diestro, el cual te avanzó en exclusiva SEMANA.

Aunque con quien le une una amistad férrea es precisamente con la madre de ambas, Miranda. Desde hace varias décadas están unidas hasta tal punto que la propia Paloma habla de la mujer de Julio Iglesias como su hermana del alma, por lo que, a buen seguro, la de los Países Bajos habrá sido uno de sus apoyos en su ruptura con Ponce. «Amigas que te “regala” la vida y se convierten en hermanas del alma. Qué suerte tenerte en mi vida. Cuánto aprendo de ti cada día. Eres una mujer única, excepcional, maravillosa y de una belleza impresionante…24 años llenos de recuerdos preciosos», escribió en el mes de junio. Sus palabras emocionaron a Miranda y así lo demostró su respuesta a Paloma Cuevas: «Te adoro queridísima amiga y hermana del alma».

La última polémica de Erinque Ponce y Ana Soria

Ver esta publicación en Instagram El mar y tú 🤤❤️ Una publicación compartida de Ana (@anasoria.7) el 18 Ago, 2020 a las 12:18 PDT

0Hace tan solo unos días varios medios de comunicación relataron la supuesta discusión que vivieron en una playa donde salió el nombre de Paloma. En medio de la polémica y ajenos a cualquier rumor, ambos siguen paseando su amor. Según pudo saber SEMANA en exclusiva, este mismo sábado la pareja disfrutaba de una comida en el restaurante ‘Casa Pepe’ situado en la localidad de San José dentro del Parque Natural de Cabo de Gata. Un establecimiento que se encuentra en un enclave privilegiado, en primera línea de playa, y especializado en arroces y carnes. No estaban solos, les acompañaba una amiga de Ana.

Su primer verano de amor

Almería se ha convertido en su mejor refugio en las últimas semanas, pero también en el escenario en el que están dando rienda a su amor en su primer verano como pareja. Travesías en barco, salidas con amigos, idílicas jornadas en la mar…Un sinfín de planes de los que se hacen eco en sus redes sociales, lugar que en ocasiones aprovechan para declararse lo que sienten el uno por el otro.

Hace tan solo algunos días Enrique Ponce utilizó sus stories para responder a quien criticaba la diferencia de edad que le separa de su pareja. Mientras que él tiene 48 años, ella 22, pero las más de dos décadas que les separan no ha sido un problema para ellos. Lo han demostrado con una imagen en la que Ana Soria y Enrique Ponce han formado un corazón con sus manos con el cielo como fondo y bajo la letra de una canción que firma Pol 3.14. Se trata del tema musical «Jóvenes eternamente» en el que figuran letras como: «A mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente» o «Si tú quisieras vivir conmigo, para siempre. Entonces, tú serías diferente del resto de la gente. Si me siento derrotado, tú me haces más fuerte».