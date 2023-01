Mario Vargas Llosa ha estado unos días en París. Un viaje que le ha servido para poner tierra de por medio y disfrutar de unos días junto a su hijo Álvaro. Ha sido el propio Álvaro el que ha compartido algunas fotos que se han hecho durante estos días, que justo han coincidido con el final del 2022 y el inicio del 2023. El premio Nobel está poco a poco haciéndose a su nueva vida, sin Isabel Preysler.

«Empezar el año recorriendo pueblos a pie, como su admirado Azorín, pensando libros, cosas permanentes», ha escrito Álvaro Vargas Llosa junto a unas imágenes en la que se pueden ver todos los planes que han hecho estos días. La escapada le ha venido muy bien para poner tierra de por medio en su Navidad más complicada tras la ruptura de Isabel Preysler.

El premio Nobel pasea por las calles de París para desconectar

El escritor ha estado apenas un fin de semana en París. Este es el destino que ha elegido para dar la bienvenida al nuevo año. Además de dar paseos, Mario y su hijo tenían una cita en un restaurante de la capital de Francia para cenar y luego brindar por el nuevo año. Álvaro no puede estar más agradecido de tener a su padre con él en el último día del año y así lo ha hecho saber: «Despidiendo en familia el 2022 y dándole la bienvenida al 2023. Feliz Año y los mejores deseos para todos ustedes», ha escrito junto a unas fotos del momento de la cena en familia.

Después de esta escapada exprés, Mario Vargas Llosa volvía a su casa del centro de Madrid, momento que aprovechaba para confirmar su ruptura. «No es verdad. No son ciertos, los motivos de la ruptura que se están diciendo no existen», declaraba rotundo al llegar a su casa del centro de Madrid. Llegaba con ropa oscura y un gorro para evitar ser visto, algo que finalmente no consiguió. Lo que sí ha querido hacer es confirmar la ruptura: «Lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel».

Ha confirmado su ruptura de Isabel Preysler

Se paraba para hablar con los medios de comunicación, pero no quiso dar más detalles sobre lo que han vivido en los últimos meses. Ha preferido guardar silencio al preguntarle si es cierto que quiere volver con su mujer. Después de atender a la prensa, Mario Vargas Llosa regresa a su casa tras pasar unas horas en París y asegura encontrarse bien de ánimos: «Yo me encuentro muy bien, me encuentro muy bien. Acabo de pasar un día en París».