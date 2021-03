Rocío Carrasco reveló la traición de su tío, Amador Mohedano, con la exclusiva de su luna de miel al vender las fotos a otra publicación. SEMANA fue testigo

Este domingo, en los dos nuevos episodios del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la hija de ‘La más Grande’ reveló la supuesta traición que le hizo su tío Amador Mohedano con la exclusiva de la luna de miel tras su boda con Antonio David Flores. Según contó Rociíto, tenían vendida la exclusiva a una conocida revista (la misma que fue testigo de la boda), pero otra publicación también tuvo acceso a algunas fotografías en las Islas Mauricio. Esa publicación fue SEMANA y tenemos las imágenes que supusieron la traición por parte de Amador Mohedano a su sobrina, según cuenta Rociíto. Una información que Amador Mohedano ha negado en todo momento, incluso este lunes.

Amador Mohedano traicionó a su sobrina al vender las fotos de su luna de miel

Según cuenta Rociíto, tan solo él y el director de la otra publicación conocían el destino de su luna de miel (ni a ella ni a Antonio David Flores le dijeron donde iban con miedo de que pudiera filtrase el destino). «Solo sabía Amador donde íbamos, yo iba con mi tío Juan. A mí me encantó pero tampoco lo disfruté. En la habitación, sonó el teléfono y me habló alguien en inglés. No entendía lo que me decía pero sabía quién me hablaba, un fotógrafo amigo de la familia. La única persona que sabía dónde estábamos era Amador y el director de una revista«, comentó este domingo en su docu-serie. Para ella, su tío quiso ganar un beneficio económico extra vendiendo estas fotos a una agencia para que la vendiera a otra revista. Esa revista fue SEMANA.

Hemos buceado por el archivo de esta revista para ofreceros las imágenes que supusieron un punto de inflexión en la relación entre tío y sobrina y por el que Rociíto cortó los hilos con Amador Mohedano. Estas imágenes fueron tomadas en islas Mauricio, donde Rocío Carrasco pasó su luna de miel con el ex Guardia Civil. Tal y como podemos leer en las páginas de aquel número de SEMANA, «durante diez días ocuparon una bonita suite en un lujoso hotel de aquel paraíso turístico del sureste asiático«.

Las fotos de la traición, en SEMANA

«Al día siguiente de su boda, Rocío y David emprendieron viaje de luna de miel desde el madrileño aeropuerto de Barajas, donde les vernos. Después de embarcar las maletas, el matrimo­nio se dirigió al control de pasaportes con el equipaje de mano; sonrientes y enamorados, Rocío y David comenza­ban a soñar ya con los días de tranqui­lidad, relax y amor que les aguardaban tras su multitudinaria boda», señalan las páginas del número de SEMANA que se publicó tras el enlace de Rociíto. Os ofrecemos todas las imágenes de esa luna de miel que supusieron un punto de inflexión entre Rocío Carrasco y su tío, Amador Mohedano, por el que se sintió traicionada.