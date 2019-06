12 Un viaje que terminó con un gran atardecer

Pero no todo ha sido disfrute para Eugenia Silva en estos meses. Y es que ha trabajado muy duro para sacar adelante la apertura de la tienda Cabinett en las Rozas Village en Madrid. No podía estar más feliz con el resultado «Cuando tienes un sueño y se hace realidad… @cabinettweb abre en @lasrozasvillage un pop up de 3 meses!! Gracias a todos los que me rodean por hacerlo posible #bestteamever ❤️», escribía.

Ella misma compartía el concepto de su tienda y animaba a todos a visitarla: «We are open! @cabinettweb por fin ha abierto sus puertas! Un trocito de mi querida Formentera, los muebles más ideales elegidos por mi @luisgalliussi y mis favoritos para este verano en mi tienda de @lasrozasvillage! Nos vemos allí! ❤️».