Jorge Cadaval y Ken Appledorn celebran un nuevo aniversario de amor y para ello se han dedicado bonitas dedicatorias: «Gracias por ser como eres, por ser tan generoso y desprendido. Por compartir tanto amor no solo conmigo pero con todos y todas. Eres un ser especial y cada día me enseñas y me retas sin querer ser mejor persona. Doy gracias al universo por haberme cruzado en tu camino. Te quiero hasta el infinito y más allá Cadaval. Feliz aniversario. ♥️ @jorgecadaval«, escribe Ken. Jorge, por su parte, le ha dedicado: «Hoy Martes y 13 con todo lo que esto implica, hoy hace 14 años que nos dijimos si quiero. Catorce años disfrutando de tí, quiero decirte una y mil veces SI quiero pasarme el resto de mi vida contigo, así de claro lo tengo. Feliz aniversario husband @ken_appledorn te quiero mucho ❤️❤️♥️❤️♥️».