Rocío Flores le ha dado una lección a todas esas personas que han aprovechado el Día de Reyes para presumir de regalos y nuevas adquisiciones en sus redes sociales. Ella ha tenido regalos también, pero ha optado por presumir de algo que no tiene precio y que no se compra en ningún sitio, ni llega a las rebajas: su familia. “Este año decidí no compartir por aquí los regalos de los Reyes, pero os comparto a mi mayor regalo, no pido más”, decía al mostrar una foto de toda su familia juntos.