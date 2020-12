Manuela Sánchez ha felicitado a su padre, Alejandro Sanz, a través de las redes sociales. Lo ha hecho con varias imágenes de padre e hija a lo largo de los años de vida de ella. Manuela ha acompañado los recuerdos con una bonita dedicatoria: «Feliz vida al que me la dio ❤️ Te amo con locura», escribe la joven. Su padre, emocionado, le ha contestado: «Amor mío. Yo no se quien me dio vida a quien. Creo que tú me has dado más vida a mi que yo a ti. Te amo con cada segundo de mi existencia».