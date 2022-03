La modelo está devastada por tener que despedirse de su abuela, a quien ha querido escribirle una carta que ha emocionado a todos sus seguidores: “No me gustan las despedidas. Son inevitables, pero me angustian. De siempre. Cuando era pequeña, siempre lloraba cuando mis primas se iban. Me encantan las bienvenidas y odio los adiós. Hoy he tenido que ir a despedir a mi abuelita, la única que me quedaba. No has querido llegar a los 100 este mes de junio, genio y figura. Ya no seré nieta más en esta vida. Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante. Los abuelos son lo más increíble que pasa por la vida de un niño”, aseguraba con tristeza.