7 Álex Lequio

El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha vuelto a mostrar su lado más solidario con una nueva iniciativa con motivo del próximo 19 de octubre, el Día Internacional contra el Cáncer de mama. «Hola a [email protected]! Como ya sabéis, me encanta compartir con [email protected] todas las iniciativas solidarias en las que participo. En esta ocasión, la Asociación Española Contra el Cancer junto a Miss Sushi Castellón, organizan una rifa solidaria donde donarán el 100% de los fondos recaudados a la misma. Por ello, hemos acordado entre gente conocida, firmar este lazo – símbolo solidario del cancer de mama – para rifarlo entre todos los asistentes que acudan al evento solidario en Miss Sushi Castellón – C/ Mayor, 83 – este próximo Jueves 17 de Octubre. ¡No podéis faltar a la cita! Yo no puedo ir porque sigo bajo arresto domiciliario 😂 pero si podéis, id a apoyar para que podamos ayudar a mucha mucha gente», ha escrito.