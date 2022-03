Ana Obregón recuerda a su madre con esta imagen cuando se cumplen 10 meses de su muerte: «𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒇𝒐𝒕𝒐. Hoy he encontrado esta foto con mi madre que nos hizo Silvia Polakoff. No sé si es una señal Mamá . 🙏🏽 Creo que sí. Porque justamente hoy hace 10 meses que nos dejaste. 💔 Te he pedido perdón cada día por no poder, ni ser capaz de entrar todavía en tu duelo. Hasta hoy, que las lágrimas no pueden dejar de salir. Mi mejor amiga , mi guía, mi ejemplo, que cómo un Ángel me abrazas desde donde estas cada segundo. De la misma manera que sé que estás abrazando y cuidando de mi niño. Y eso de alguna manera me da un poquito de Paz…». Como en esta foto. Como en ese momento. #mama #10meses#sinti #amor #infinito #coleccionamomentos 💔».