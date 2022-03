El presentador, escritor y exministro nos tenía reservada otra sorpresa y es que sus facetas son múltiples e inesperadas. Ahora se ha mostrado ante sus seguidores con un llamativo tatuaje en el cuello, así como otro más pequeño en forma de ancla en la mejilla. Pero si su look no fuese lo suficiente trasgresor, lo complementa con un pendiente de aro con una pluma que le ayuda a definir un estilismo que le pega muy poco. Eso sí, para que no se asuste nadie, se trata solo de un filtro que superpone estos elementos sobre la imagen: no se ha vuelto loco y se ha tatuado la cara y el cuello.