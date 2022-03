Este martes 15 de marzo los famosos han querido alejarse de polémicas y tratar de esquivar lo malo y centrar la atención en lo bueno. Así lo ha hecho Ana María Aldón al posar sonriente con su marido, José Ortega Cano, en medio de un huracán mediático tras su confesión de que su matrimonio no atraviesa su mejor momento. Otro huracán se ha posado sobre Alba Díaz, por saltarse el protocolo durante su voluntariado en Kenia, polémica que ha querido relajar con una imagen que ha enternecido a todos. Pero quien ha sido más elegante a la hora de salir airosa de la controversia ha sido Nagore Robles, que no duda en responder a todo lo que sus seguidores le preguntan por redes sociales desde que pusieran fin a su relación con Sandra Barneda. Así, no ha tenido miedo alguno en reconocer que está enamorada y publicar una imagen de quien le ha robado el corazón y le hace sonreír en esta nueva etapa de su vida.

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho nuestros famosos favoritos en las últimas 24 horas encontramos a una famosa vestida con algo que bien podría ser un edredón; una imagen muy artística de una influencer que todos sus fans han aplaudido; y un viaje que podría suponer una nueva oportunidad para demostrar que al amor siempre triunfa, aunque viva omentos bajos y grandes obstáculos. Vea estas y otras fotos del día y descubre las historias que se esconden detrás de ellas: