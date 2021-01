Apenas unas horas antes de que Carla Barber sufriera el accidente esquiando, ella y su chico, Diego Matamoros, se hicieron unas fotos de lo más bonitas. Estas han sido ahora publicadas por la médico especializada en cirugía estética para declararle su amor: «My heart knows you will always stand by me. I have no doubt with you 💙 [«Mi corazón sabe que siempre estarás conmigo. No tengo dudas contigo»], le escribe ella. Diego, por su parte, le contesta: «Ahí estaré amor 💙».