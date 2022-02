Este lunes 28 de febrero decimos adiós al mes del amor, pero parece que aún ofrece un último coletazo de románticas instantáneas por parte de nuestros famosos favoritos. Amor en todo su esplendor el que muestra Julia Janeiro con su novio, Tommy Rossi, con el que ha posado por primera vez en las redes sociales. Y es que hasta ahora la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique no había querido presumir de novio, después de haberlo hecho con los anteriores y que no le durasen demasiados meses. Parece que hasta que no ha entendido que el futbolista es el chico que mejor le complementa no ha dado el paso y lo hace con una foto en la que da rienda suelta a la pasión. Algo en lo que podría haber tenido un papel importante el susto que hace unos días se llevaron al sufrir un accidente de coche, el cual fue declarado siniestro.

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho los famosos en las últimas 24 horas, encontramos a una presentadora que se escapa a México muy bien acompañada; tres generaciones de bellezas unidas en un ascensor; un conde mostrando qué es lo que hay que comer si viajamos a Galicia; y una presentadora que desnuda sus encantos a la cámara. Vea todas las imágenes y qué historias se esconden detrás de ellas…