Justo cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer, Toñi Moreno ha encontrado un hueco para disfrutar de un plan para ella sola. Y avisa que no se ha sentido mal. «Hoy he venido a Madrid a trabajar. He dejado a mi hija en las mejores mano, y no solo no me siento mal, es que me he venido sola al Palace, me he pedido un buen desayuno y no sabéis lo que lo estoy disfrutando. Quererse es necesario y no te convierte en mala madre».