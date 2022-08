Chenoa está disfrutando de su primer verano de casada y una de sus últimas paradas ha sido Mallorca, su tierra y a quien le debía un atardecer. «Hay quien cree que me conoce, pero solo tú me has visto crecer, caerme y levantarme, dándome oxígeno y fuerzas. Pisando tu roca vuelvo a quien fui para agradecerte cada horizonte que me hizo ser quien soy. Gracias Mallorca porque eres más que verano para mí», reflexiona.