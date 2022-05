Ya está en casa con su bebé. Carla Barber ha compartido esta tierna imagen desde su hogar que acompañaba de las siguientes palabras: «Juntos en casa. Enamorándome a cada segundo que pasa más de ti. Has pasado a ser lo que más quiero en el mundo 🌍 Las horas del día se convierten en segundos cuando te miro y no existe amor suficiente para explicar todo lo que siento por ti. Estos meses no paraban de decirme que echaría de menos tenerte dentro de mi, pero… es infinitamente mejor tenerte entre mis brazos. Me estoy haciendo adicta a tu respiración y tus latidos en mi pecho, a tu sonrisa traviesa cuando juego con tus labios y a saber que estaré velando siempre por ti. Tú has dado comienzo a la mayor y más Bella de las aventuras de mi vida, la maternidad. Estoy deseando vivir las millones de experiencias que nos esperan… esto acaba de empezar».