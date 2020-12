María Patiño es una de las protagonistas en las fotos del día del 8 de diciembre, ya que su dedo del pie es muy extraño, según sus seguidores.

Una vez la crónica social en nuestro país nos vuelve a sorprender a través de las imágenes. Este 8 de diciembre te traemos algunas de las fotografías más llamativas de la palestra mediática y entre ellas destaca una de María Patiño. Si bien la periodista ha compartido con sus casi 500.000 seguidores una imagen de su look en ‘Socialité‘, hay un detalle que ha llamado la atención de todo el mundo. No obstante, no es la única instantánea que nos deja el día. Además de esta polémica foto, en nuestra galería podrás visualizar el resultado desastroso que le ha quedado a Violeta Mangriñán después de someterse a un tratamiento para aumentar su moreno o la publicación que ha hecho Esther Doña para hacer un homenaje a sus padre, recientemente fallecido. ¡No te pierdas la selección que te hemos hecho desde la revista SEMANA!