La presentadora ha recibido con emoción la vacuna contra el coronavirus y así lo manifestaba vía redes sociales. «Hoy ha sido un día muy especial que llevaba mucho tiempo esperando. No he podido evitar emocionarme al sentir un poco más cerca el fin de esta pesadilla… He sentido que estoy más cerca de poder abrazar, dar besos, trabajar con normalidad… Me he acordado de las muchísimas personas para los que, por desgracia, la vacuna ha llegado tarde, de sus familias… Gracias a todos los que han investigado en tiempo récord y han hecho posible que hoy me haya sentado en la silla en la que Mario lleva meses vacunando y como él, miles de compañerxs que se han dejado la piel y se la siguen dejando para que todos recuperemos nuestra ansiada normalidad. No es un milagro señores, es ciencia, y la ciencia salva vidas».