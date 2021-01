Marta López y Kiko Matamoros pudieron disfrutar hace unos días de un planazo espectacular en Ibiza. Allí se hicieron unas fotos que han servido ahora para que la modelo haga una declaración de amor al colaborador de ‘Sálvame’. «the best is yet to come✨ @kiko_matamoros» [«Lo mejor está todavía por venir»], escribe Marta. Kiko no ha dudado en contestarle: «Te quiero tanto… ❤️❤️❤️❤️❤️».