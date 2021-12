Lydia Bosch ha sigo la gran ausente de la última gala de ‘Tu cara me suena’, algo que ha provocado el alarmismo entre sus seguidores y los espectadores del programa de Antena 3. Por ello, la actriz ha utilizado sus redes sociales para explicar el motivo por el que no pudo estar en el espacio presentado por Manel Fuentes. «La razón de mi ausencia en el programa de hoy fue motivada por un problema muy grave de salud por el que pasó mi madre de forma inesperada. Afortunadamente, se ha RESUELTO CON ÉXITO gracias a la operación que le realizaron anteayer. No ha podido estar en mejores manos», escribe.