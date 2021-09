La sobrina de Isabel Pantoja ha estallado muy cabreada con el programa en el que trabaja. Este jueves en ‘sálvame’ se ha tratado el delicado estado de salud de su abuela, Doña Ana, y la forma de hablar del tema no ha sido del agrado de la colaboradora: “¿La posible muerte? ¿Pero vosotros estáis bien de la cabeza o no tenéis familia? Creo que no me he pronunciado sobre este tema por respeto a una persona anónima y porque le tengo respeto. Dejar de matar a la gente o hablar de las hipótesis. Y de los que no sabéis nada. Mejor dedicarse a hablar de vuestra madre o abuela o familia”, denuncia en sus redes sociales.