La hija de Antonio David Flores ha pasado unas amargas Navidades separada de su familia, la cual no atraviesa un buen momento. Esto le ha llevado a una sincera reflexión sobre el cariño que recibe por sorpresa por aquellos que tanto la quieren: “Que bonito es cuando sin mencionar una sola palabra alguien te recuerda su cariño, con una sonrisa, con una mirada, un gesto bonito, un beso improvisado o un abrazo repentino en medio del silencio. Que bonito es que te toma de la mano y te devuelvan la calma cuando crees que ya no hay salida. Que bonito son los detalles que no se compran con dinero”.