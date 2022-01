Son amigos desde que coincidiesen en ‘Supervivientes’, a pesar de que Alejandro se posicionó como enemigo público del clan Pantoja al que Omar forma parte por su matrimonio con Anabel Pantoja. De hecho, este es la gran ausente en un plan de colegas y es que ella no siente simpatía hacia el amigo de su marido, aunque eso no impide que puedan estrechar lazos cuando ella no está. Eso sí, no estuvo dispuesta a dejarle ir a su boda, por mucho que Albalá lo pidiese desesperadamente semanas antes.