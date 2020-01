1 Paula Echevarría

Paula Echevarría se ha esperado unos días para hacer público su propósito de 2020 y parece que ya lo tiene muy claro. Y es que su intención es mejorar su inglés y lo hace con una gran sonrisa: «No sé si seré capaz de cumplir el propósito que me he marcado para este 2020, pero al menos lo llevo escrito para que no se me olvide», decía divertida.