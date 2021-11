Paz Padilla es una de las caras de la televisión que trabajo está recibiendo últimamente. Hace unos días volvía a ‘Sálvame’ tras su viaje a Egipto y después de conocer que iba a presentar otro año más las Campanadas en Telecinco. Lo hacía mucho más delgada, un cambio de físico que no pasó desapercibido para todos sus compañeros, lo que le obligó a dar explicaciones.

Después de desvelar que se trataba de un virus que había cogido durante su estancia en Egipto y ya recuperada, Paz Padilla ha sorprendido a sus seguidores con una foto de lo más impactante. La presentadora de ‘Sálvame’ se deja ver en el gimnasio al que acude cada día y allí poca con una postura que deja ver los músculos que tiene.

El brazo, colocado en señal de fuerza, muestra los pliegues del biceps. Además, se atreve a bajarse el pantalón de deporte y enseñar su barriga, que tras muchos abdominales, está planísima. No hay duda de que los ratitos que pasa en el gimnasio está dando su fruto y de que ha conseguido pulir su figura con trabajo intenso.

Paz Padilla presume de músculos en su foto más impactante

Parece que ya ha recuperado la energía que ha perdido tras pasar un virus. No hay nada como retomar el deporte para sentirse bien con ella misma. Y nada más se ha sentido recuperada, la presentadora de televisión se ha colocado su ropa de deporte y se ha puesto en manos de su entrenadora personal, a la que saca a menudo en sus redes sociales.

Paz Padilla regresaba el pasado martes a ‘Sálvame’ después de una temporada ausente. La gaditana se reincorporaba al programa después de disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a su hija, Anna Ferrer. Un viaje del que llegaba muy relajada y con muchas ganas de reengancharse al trabajo.

Visiblemente feliz, la presentadora compartía con sus compañeros el motivo de su ausencia y de la delgadez que luce ahora. Y es que se la ve mucho más delgada que antes. «He estado en Egipto, pero me he traído un virus bacteriano o algo y he perdido…», confesaba. Incluso revelaba cuál es su talla actual: «Tengo una 34».