La actriz de ‘Física o Química’ acaba de compartir una instantánea de ella misma, en la que aparece con la mano en el vientre, y sus seguidores mostraban sus dudas sobre ¿un posible embarazo?

Andrea Duro ha revolucionado las redes sociales. Y no, en esta ocasión no ha sido por mostrar un radical cambio de look o un posado, esta vez ha sido por una foto en la que aparece con la mano en el vientre, que ha hecho saltar las alarmas entre sus seguidores. Y es que muchos han sospechado que podría estar esperando un hijo, fruto de su relación con Juan Betancourt.

«Qué significa esa mano en el vientre? 😱», «Esa mano «inconsciente» 👶», «¿Estás embarazada y nos lo quieres demostrar sin decir nada con la mano en el vientre?», «Jajajajaja esa mano… ay por favor!!! danos notición!!!! 😍», «Parecía noticia de embarazo 😳», «Esa posición de mano parecía otra noticia 😂😂😝😝», han escrito algunos seguidores, coincidiendo en que podría estar embarazada.

Esta es la foto que ha desatado las dudas entre sus seguidores

La actriz, por su parte, ha preferido no desmentir ni tampoco confirmar la noticia. Lo cierto es que podría solo haber sido una postura elegida por casualidad. Andrea Duro podría no haberse imaginado que las dudas iban a despertarse entre sus seguidores más fieles. Aunque no haya confirmado ni desmentido, Andrea Duro ha respondido a un amigo suyo que en tono de broma le decía: «Felicidades pareja!!!!», a lo que ella respondía: «@xserrano9 no seas así joeee que me hundes 😂😂».

Esto indica que por el momento, Andrea Duro no está embarazada y que su postura en la foto no trata de anunciar nada. Lo que es innegable es que la actriz y Juan Betancourt están muy enamorados. El pasado mes de marzo celebraron su primer aniversario y no paran de dedicarse mensajes de amor a través de las redes sociales.

Unas horas después de compartir la foto que sembraba la duda, Andrea dejaba ver cómo se siente cuando está al lado de su chico. Ambos en un coche, la actriz lo graba y asegura que el modelo es su crush. Acto seguido se graba ella y da un suspiro como demostrando lo enamorada que está de él.

«Eres mi crush Juan Betancourt», le dedicaba hace unas horas

It happened on March 22… One year ago. Gracias por hacer de este año uno de los más especiales de mi vida. Por dejarme descubrir cada día que las cosas se pueden hacer de muchas formas, pero que poniéndole amor y cariño salen mucho mejor. Por tu tremenda paciencia, que siempre me inspira tanta confianza y tranquilidad. Por tus “ya en nada…” cuando estamos separados e intentas que lo haga menos grande. Por demostrar las cosas día a día con hechos. Por ser mi traductor siempre. Por enseñarme a jugar al ajedrez y aguantar que no me entere de nada… (supongo que esto entra en el apartado de paciencia). Por ser el mejor bailarín, pero el que peor aparca. Por ser cocinero, de los buenos. Por tus frases cubanas cuando quieres hacerme reír. En fin… por muchísimas cosas. Por lo que no, cuando me quitas la tele por jugar a la play. Te quiero mucho Juani y te admiro más por el ser humano tan increíble que eres. Ojalá todo el mundo tuviera la suerte que tengo yo de poder darse cuenta, que eres más guapo por dentro que por fuera… y eso que parece difícil. Toma mensaje romántico aquí, delante de todo el mundo⚡️. @juanbetancourtt«, le dedicaba cuando celebraron su primer año de relación.